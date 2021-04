Toloi e Pessina, esame superato in una Nazionale molto nerazzurra (Di giovedì 1 aprile 2021) Atalantini in azzurro: promossi. Uno, Rafael Toloi, debuttante a 30 anni, come ha ricordato nel dopopartita: “Non sono più un ragazzino, questa per me è un’opportunità unica e penso di avere fatto del mio meglio, poi continuando a lavorare bene con la mia squadra potrò tornare in Nazionale”. Con una chiusura… atalantina: “Sono molto felice, adesso è il momento di tornare a casa. Abbiamo un campionato molto impegnativo davanti”. E promosso anche Matteo Pessina, che era alla terza esperienza in azzurro e gli è mancato solo il gol, che ha sfiorato nel secondo tempo, quando ha giocato anche meglio spostandosi sul centrodestra, fino al 17? quando è stato sostituito da Barella. Mentre nel primo tempo Pessina aveva preparato un assist che avrebbe potuto sbloccare la partita, ma il suo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Atalantini in azzurro: promossi. Uno, Rafael, debuttante a 30 anni, come ha ricordato nel dopopartita: “Non sono più un ragazzino, questa per me è un’opportunità unica e penso di avere fatto del mio meglio, poi continuando a lavorare bene con la mia squadra potrò tornare in”. Con una chiusura… atalantina: “Sonofelice, adesso è il momento di tornare a casa. Abbiamo un campionatoimpegnativo davanti”. E promosso anche Matteo, che era alla terza esperienza in azzurro e gli è mancato solo il gol, che ha sfiorato nel secondo tempo, quando ha giocato anche meglio spostandosi sul centrodestra, fino al 17? quando è stato sostituito da Barella. Mentre nel primo tempoaveva preparato un assist che avrebbe potuto sbloccare la partita, ma il suo ...

