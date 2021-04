Tiara dei Savoia all’asta e si può provare su Instagram in 3D

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ladeiè finitaed è possibile provarla suin 3D. Il gioiello, fra i più affascinanti e preziosi finiti sul mercato in questi anni, ha un valore inestimabile. Stiamo parlando di un diadema con diamanti a cuscino a taglio singolo e circolari, abbinati a perle naturali con forma a goccia e in stile barocco. Un vero e proprio capolavoro, simbolo del potere e della storia dei, che verrà battutoda Sotheby’s Magnificent Jewels and Noble Jewels il prossimo 11 maggio a Ginevra. Il valore stimato per ora è di 1,3 milioni di euro, una cifra record per unaricca di fascino e bellezza. Venne creata nel XIX secolo dalla più antica gioielleria d’Italia, la Musy Padre e Figli di Torino. Venne regalata a Maria Vittoria dal Pozzo ...

Chi non ha mai sognato di poter indossare una vera corona ? La casa d'aste Sotheby's ha indetto a Ginevra una speciale asta in cui tra i tesori preziosi spunta unaSavoia : un gioiello estremamente prezioso del valore stimato attorno al milione e mezzo di dollari . LaSavoia va all'asta L' 11 maggio 2021 laSavoia sarà la ...... duca d'Aoste, poi re di Spagna (1870 - 1873) nel 1867, la, rimasta in famiglia per oltre 150 anni, si ritiene sia stata creata da Musy Padre e Figli - gioielliere di corte di Torino e uno..."La prima tiara reale che tutti possono indossare". Così la casa d'aste Sotheby's annuncia l'audizione per la tiara Savoia, un gioiello in perle e diamanti il cui valore stimato supera ampiamente il ...Lunga vita ai gioielli, che sopravvivono ai reali che li commissionano e a quelli che nelle generazioni successive li indossano. Una lunghissima vita è stata anche quella della parure di zaffiri che C ...