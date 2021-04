The Witcher, terminate le riprese della seconda stagione (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo le anticipazioni sulle prossime puntate inedite e le foto del set, sono finalmente terminate le riprese della seconda stagione di The Witcher. La notizia arriva dall’account Twitter Redanian Intelligence. Come comunicato dallo stesso account, le riprese si sono concluse nella giornata di ieri, 31 marzo. Grande notizia quindi per gli appassionati delle avventure di Geralt, Ciri e Yennefer, soprattutto dopo i numerosi ritardi causati dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, e dall’infortunio di Henry Cavill durante le riprese. Ancora non sappiamo quando sarà possibile vedere le puntate inedite della serie, ma a breve potrà iniziare il processo di post. Inoltre negli ultimi giorni sono stati condivisi i nomi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo le anticipazioni sulle prossime puntate inedite e le foto del set, sono finalmenteledi The. La notizia arriva dall’account Twitter Redanian Intelligence. Come comunicato dallo stesso account, lesi sono concluse nella giornata di ieri, 31 marzo. Grande notizia quindi per gli appassionati delle avventure di Geralt, Ciri e Yennefer, soprattutto dopo i numerosi ritardi causati dallo scoppiopandemia di Coronavirus, e dall’infortunio di Henry Cavill durante le. Ancora non sappiamo quando sarà possibile vedere le puntate inediteserie, ma a breve potrà iniziare il processo di post. Inoltre negli ultimi giorni sono stati condivisi i nomi ...

