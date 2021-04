Solidarietà e vicinanza ai popoli ai popoli martoriati dalla guerra (Di giovedì 1 aprile 2021) Rimango sconvolta ogni volta che leggo che non tutti hanno le stesse possibilità di accedere alle cure sanitarie o ai vaccini anti - covid. La cosa che però mi fa soffrire di più è leggere che in un ... Leggi su interris (Di giovedì 1 aprile 2021) Rimango sconvolta ogni volta che leggo che non tutti hanno le stesse possibilità di accedere alle cure sanitarie o ai vaccini anti - covid. La cosa che però mi fa soffrire di più è leggere che in un ...

SusannaCeccardi : Massima solidarietà e vicinanza all'amica Lucia Borgonzoni . Quanto alla Murgia, si commenta da sola...… - LuigiBrugnaro : Oggi #27marzo è la #GiornataMondialeDelTeatro! Da #Venezia arrivi un messaggio di solidarietà e vicinanza a profess… - TonusAldo : RT @FabriCecchetti: Massima fiducia in @FontanaPres che ha tutta la nostra solidarietà e vicinanza: vai avanti presidente, siamo tutti con… - cirodon1 : Solidarietà al nostro Arcivescovo don Mimmo Battaglia per le velate minacce via social. Nessuno può fermare la libe… - LegaNordProvCom : RT @FabriCecchetti: Massima fiducia in @FontanaPres che ha tutta la nostra solidarietà e vicinanza: vai avanti presidente, siamo tutti con… -

Denise Pipitone, 16 anni fa la scomparsa. Lo sfogo della madre su Facebook: 'Solo silenzi e bugie' ... il sindaco Salvatore Quinci ed il presidente del consiglio Comunale, Vito Gancitano esprimono vicinanza e solidarietà alla famiglia di Denise, in particolare ai genitori Piero Pulizzi e Piera Maggio'...

