Sabbadini W20 | “Dare valore al lavoro delle donne per rilanciare il Paese”

ROMA – "Quella che stiamo ancora vivendo è una situazione straordinaria ma se si fosse investito prima nel settore della cura l'impatto della pandemia sarebbe stato sicuramente meno negativo. In questa crisi, che ha toccato il settore della cura, le protagoniste tanto in senso positivo che negativo sono state le donne, il vero centro pulsante della cura". Così ha dichiarato Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale Istat e Chair Women20 nel corso della presentazione streaming del volume 'La sanità che vogliamo. Le cure orientate dalle donne' ideato e scritto dalle mediche e dalle dirigenti sanitarie dell'Anaao Assomed insieme alle professioniste di altri contesti lavorativi.

