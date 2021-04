Polizia | 40 anni dalla riforma | il messaggio di Mattarella

Advertising

poliziadistato : #1aprile 1981 fu emanata la legge 121. La riforma, 40 anni fa, cambiò la nostra uniforme e ci rese forza di polizia… - Agenzia_Ansa : Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di ch… - poliziadistato : Sono ancora molte le vittime da #Covid19. A Palermo la famiglia della #PoliziadiStato piange l'ennesima perdita. Fr… - ViviCampania : La Polizia di Stato celebra i 40 anni della legge di riforma. - - vicenzareport : Polizia di Stato: si celebrano 40 anni dalla legge di riforma -

La manifestazione dell'agosto di duefa era riuscita a mobilitare 1,7 milioni di persone, ...volto a consentire l'invio di sospetti criminali in Cina e in opposizione alla brutalità della...Accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una ragazza di 14, a Matera, un fisioterapista di 57è stato arrestato dalla. Gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Città dei Sassi. Le indagini sono cominciate ...cittadini nigeriani con età compresa tra 20 e 25 anni, residenti in città e in regola col permesso di soggiorno. Inoltre, gli operatori hanno svolto anche una serie di controlli di polizia stradale ...Tante le feste clandestine scoperte in Sicilia in questi giorni. In vista della Pasqua i controlli aumentano. Ha ...