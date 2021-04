Petrolio: prezzi in rialzo, Wti a 59,6 dollari (+0,45%) (Di giovedì 1 aprile 2021) prezzi del Petrolio in rialzo all'avvio di seduta. Il Wti del Texas sfiora i 60 dollari (+0,45% a 59,6 dollari). Avanza anche il Brent a 63,1 dollari (+0,43%). . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 aprile 2021)delinall'avvio di seduta. Il Wti del Texas sfiora i 60(+0,45% a 59,6). Avanza anche il Brent a 63,1(+0,43%). .

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio prezzi Petrolio in rialzo in attesa del vertice OPEC+ ... anche perché una ripresa della domanda di petrolio rimane fragile a causa del perdurare della ...attualmente riducendo la produzione di poco più di 7 milioni di barili al giorno per sostenere i prezzi ...

Borsa: verso avvio positivo in Europa grazie al maxi - piano Biden Prezzi del petrolio in rialzo in attesa dell'esito della riunione tra i paesi Opec+ che dovranno decidere se prolungare i tagli alla produzione. Ppa - 01 - 04 - 21 08:32:49 (0157) 5 NNNN

Petrolio: prezzi in rialzo, Wti a 59,6 dollari (+0,45%) - Economia Agenzia ANSA Borsa: il New Deal di Biden alla prova dei mercati, Milano parte in lieve rialzo (RCO) In rialzo il prezzo del petrolio in vista dell'esito della riunione dei paesi dell'Opec+ chiamati a decidere se prolungare i tagli alla produzione. Il future maggio sul wti sale dell'1,28% a 59,92 ...

Petrolio in rialzo in attesa del vertice OPEC+ (Teleborsa) - Il prezzo del petrolio è in rialzo in apertura di giornata, con gli investitori che guardano al meeting dell'OPEC+, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e gli alleat ...

