Pergole e porticati | il vantaggio della personalizzazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Le coperture per case, giardini e posti auto sono fondamentali sia per proteggere edifici, oggetti e vetture, ma anche per creare luoghi dove vivere in serenità il giardino e gli spazi esterni dell’abitazione.sono le soluzioni migliori sul mercato, ma solo progetti personalizzati possono realmente creare qualcosa di unico, funzionale, resistente nel tempo e ottimale dal punto di vista estetico. Il Bersò, in provincia di Parma, opera sul campo dal 2002: uno dei punti di forza principali dell’azienda risiede proprio nei servizi personalizzati proposti alla clientela, oltre a una vasta gamma di prodotti, dallebioclimatiche ai classici, passando per gazebo, casette e garage. Le soluzioni Il Bersò fornisce soluzioni alle più svariate necessità di copertura che si possono incontrare in ...