Per la Cassazione una coppia gay può adottare un bambino (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – La Cassazione convalida un’adozione all’estero da parte di una coppia gay, dando il il via libera al “riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante”. Cassazione, sì all’adozione gay (all’estero) Oggi la Cassazione a sezioni unite ha detto si «riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante». In breve, è un si all’adozione gay, fermo restando l’opposizione alla maternità surrogata. Nel caso di specie è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Laconvalida un’adozione all’estero da parte di unagay, dando il il via libera al “riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di unaomoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante”., sì all’adozione gay (all’estero) Oggi laa sezioni unite ha detto si «riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di unaomoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante». In breve, è un si all’adozione gay, fermo restando l’opposizione alla maternità surrogata. Nel caso di specie è ...

