Paura Covid, il Sassuolo esclude i quattro nazionali dalla partita contro la Roma (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è molta Paura per il focolaio di Covid in Nazionale. quattro membri dello staff e Bonucci positivi. Il Bologna ha già fatto sapere che fino a sabato Soriano avrà uno spogliatoio a parte. Il Sassuolo è andato oltre e non utilizzerà i nazionali per la partita di sabato contro la Roma. È una decisione che avrà conseguenze importanti visto che si tratta di quattro calciatori: Locatelli, Berardi, Caputo e Ferrari. A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è moltaper il focolaio diin Nazionale.membri dello staff e Bonucci positivi. Il Bologna ha già fatto sapere che fino a sabato Soriano avrà uno spogliatoio a parte. Ilè andato oltre e non utilizzerà iper ladi sabatola. È una decisione che avrà conseguenze importanti visto che si tratta dicalciatori: Locatelli, Berardi, Caputo e Ferrari. A seguito della conclamata positività al-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, ilCalcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test-19 negativo, in via prudenziale, non ...

