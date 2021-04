Oms: "In Europa picco più preoccupante da mesi, inaccettabile lentezza vaccini" (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Europa preoccupa l’Oms. Soltanto la scorsa settimana, si sono registrati 1,6 milioni di nuovi casi di Covid-19 e quasi 24mila decessi. “Il picco più inquietante da mesi” dice l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un report in cui evidenzia come il vecchio continente sia la seconda regione al mondo più colpita dalla pandemia, con quasi un milione di morti e 45 milioni di casi. D’altronde, “solo cinque settimane fa, il numero settimanale di nuovi casi in Europa era sceso a meno di un milione. Ci sono rischi associati all’aumento della mobilità e dei raduni durante le festività religiose. Molti paesi stanno introducendo nuove misure che sono necessarie e tutti dovrebbero seguirle il più possibile”, ha affermato la dottoressa Dorit Nitzan, direttrice regionale delle emergenze per l’Ufficio regionale dell’Oms ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) L’preoccupa l’Oms. Soltanto la scorsa settimana, si sono registrati 1,6 milioni di nuovi casi di Covid-19 e quasi 24mila decessi. “Ilpiù inquietante da” dice l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un report in cui evidenzia come il vecchio continente sia la seconda regione al mondo più colpita dalla pandemia, con quasi un milione di morti e 45 milioni di casi. D’altronde, “solo cinque settimane fa, il numero settimanale di nuovi casi inera sceso a meno di un milione. Ci sono rischi associati all’aumento della mobilità e dei raduni durante le festività religiose. Molti paesi stanno introducendo nuove misure che sono necessarie e tutti dovrebbero seguirle il più possibile”, ha affermato la dottoressa Dorit Nitzan, direttrice regionale delle emergenze per l’Ufficio regionale dell’Oms ...

