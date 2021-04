Napoli, rapinatori morti: confessa la vittima accusato di averli speronati (Di giovedì 1 aprile 2021) Napoli, rapinatori morti dopo la rapina: il ragazzo derubato del Rolex ha ammesso le responsabilità: “Volevo la targa, non ucciderli” A quasi una settimana dai tragici fatti, Giuseppe Greco ha confessato. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando due rapinatori gli avevano sottratto il Rolex in provincia di Napoli, al confine tra i Comuni di Marano e Villaricca, li ha speronati quando li ha inseguiti dopo il furto, facendoli perdere il controllo del mezzo. I due, Ciro Chirollo e Domenico Romano, di trenta e quarant’anni, sono finiti contro un muro; per loro non c’è stato nulla da fare. Entrambi di Sant’Antimo, nel Napoletano, erano già noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Ieri per Greco, di 26 anni, erano scattate le manette ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021)dopo la rapina: il ragazzo derubato del Rolex ha ammesso le responsabilità: “Volevo la targa, non ucciderli” A quasi una settimana dai tragici fatti, Giuseppe Greco hato. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando duegli avevano sottratto il Rolex in provincia di, al confine tra i Comuni di Marano e Villaricca, li haquando li ha inseguiti dopo il furto, facendoli perdere il controllo del mezzo. I due, Ciro Chirollo e Domenico Romano, di trenta e quarant’anni, sono finiti contro un muro; per loro non c’è stato nulla da fare. Entrambi di Sant’Antimo, nel Napoletano, erano già noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Ieri per Greco, di 26 anni, erano scattate le manette ...

