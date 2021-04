Napoli | Gattuso in ansia | scoppia il caso Zielinski

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il centrocampista delè risultato positivo e poi negativo al Covid nello spazio di poche ore, domani test molecolare decisivoin allarme per Piotr. Il centrocampista è appena rientrato dalla Polonia in seguito agli impegni con la nazionale e secondo gli ultimi aggiornamenti dati dalla redazione di “Sky Sport”, il calciatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

napolimagazine : IL COMMENTO - Graziani: 'Fonseca è un ottimo tecnico ma fossi nel Napoli mi terrei Gattuso' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Graziani: 'Fonseca è un ottimo tecnico ma fossi nel Napoli mi terrei Gattuso' - serieAnews_com : ?? #Napoli, giallo #Zielinski ?? il test molecolare farà chiarezza sulle condizioni del centrocampista - infoitsport : Napoli, con Gattuso sarà addio anche con la qualificazione in Champions - naptam_10 : Azz. Eppure dicono sia perché è scarsissimo. Strano che tutti i tecnici dicano la stessa cosa. Strano vero? Giornal… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Questi punti li dovranno conquistare i calciatori, attualmente, tesserati con il, guidati da Gennaroe da tutto l'attuale staff tecnico. Questi punti possono valere, su per giù, una ...Il centrocampista dela quel punto ha fatto di nuovo ritorno a casa e si è isolato ed è ...saltato diverse partite quest'anno sempre causa Covid e perderlo di nuovo sarebbe una beffa perLa verità sulle condizioni di Zielinski si scoprirà solo domani mattina visto che nel pomeriggio di oggi si è sottoposto a un tampone molecolare con il Napoli, e Gattuso, che sperano di averlo a ...Il Napoli deve avere rispetto per tutti, ma timore di nessuno. Gattuso-De Laurentiis? Le colpe le hanno soprattutto i calciatori perché in campo ci vanno loro, ma a pagare sarà l’allenatore che andrà ...