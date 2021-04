Mutui | assicurazioni | bollette di luce | gas e telefono | in arrivo una valanga di aumenti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dati alla mano, il taeg medio rilevato online da Facile.it per un prestito di 10.000 euro da restituire in 5 anni è cresciuto del 6% nei primi mesi di pandemia, passando dal 6,25% di gennaio 2020 al ...

Leauto Luce e gas I prestiti personali Telefono e cellulare Intenet casa I conti correnti Le attese IIn contemporanea con lo scoppio della pandemia , si è registrato in ......attuale si è rafforzata grazie alla revisione della partnership con Cattolicae, in ... Infine, ricordo il recente lancio della nuova offerta dicon il 'Green Factor' che prevede uno ...La pandemia aveva contenuto i costi. Bollette sostanzialmente stabili se non in diminuzione, Rc auto in calo (a causa dei minori spostamenti in auto e dunque anche del calo di incidenti), mutui con ta ...Secondo quanto rilevato dall'indagine, il 55% degli intervistati si è rivolto al consulente assicurativo di fiducia, il 30% alla banca e il 15% alle assicurazioni online. Bisogna tuttavia evidenziare ...