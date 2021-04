MotoGP | GP Doha 2021 Maverick Viñales vuole confermarsi | ma Ducati e Suzuki affilano le armi

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il Gran Premio del Qatar è andato in archivio, ma il Motomondiale resta all’autodromo di Losail per affrontare un double header che mira a tamponare il rinvio dei GP di Argentina e delle Americhe. Dunque, nella giornata di Pasqua appuntamento con l’inedito GP diche rappresenterà un’autentica rivincita della competizione disputatasi il 28 marzo. C’è chi mira a, mentre altrilein cerca di riscatto. Inoltre, sarà curioso vedere se i valori in campo verranno confermati, oppure se ci sarà un rimescolamento degli equilibri. Yamaha esi sono rivelate una spanna sopra le avversarie in qualifica, mentre in gara laha come d’abitudine rimontato con forza, arrivando a giocarsi il successo. Sicuramente, chi parte gasato a mille è ...

Dirette Sky Sport e DAZN Venerdì 2 aprile 12:50 - FP1 Moto3 13:45 - FP1 Moto2 14:40 - FP1 ... La Ducati è pronta a tornare nuovamente in pista a Losail per affrontare la prima edizione del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2021. Meno di una settimana fa, sullo stesso tracciato, la squadra italiana ha ottenuto il suo primo podio stagionale con Francesco Bagnaia. Il GP del Qatar che ha dato il via al Mondiale 2021 di MotoGP è stato amaro per la Ducati dal punto di vista del risultato, considerando la vittoria di Viñales, ma esaltante per il nuovo record di velocità.