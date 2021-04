MotoGP, Alex Rins: “Dobbiamo migliorare la partenza. Il 6° posto non ci può bastare” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il lungo weekend del Gran Premio di Doha 2021 si è aperto ufficialmente quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui uno dei protagonisti è stato Alex Rins. Il catalano della Suzuki si appresta ad affrontare il secondo round stagionale del Mondiale MotoGP con l’obiettivo di migliorare il 6° posto ottenuto a Losail in gara-1, anche se per attaccare il podio dovrà effettuare un passo avanti sul giro secco e in partenza. “Il 6° posto non è un risultato che può bastare a noi della Suzuki. Dobbiamo migliorare, l’obiettivo è chiaro: abbiamo un buon passo, abbiamo il mezzo per stare davanti, Dobbiamo migliorare la partenza e lottare per le prime ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il lungo weekend del Gran Premio di Doha 2021 si è aperto ufficialmente quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui uno dei protagonisti è stato. Il catalano della Suzuki si appresta ad affrontare il secondo round stagionale del Mondialecon l’obiettivo diil 6°ottenuto a Losail in gara-1, anche se per attaccare il podio dovrà effettuare un passo avanti sul giro secco e in. “Il 6°non è un risultato che puòa noi della Suzuki., l’obiettivo è chiaro: abbiamo un buon passo, abbiamo il mezzo per stare davanti,lae lottare per le prime ...

