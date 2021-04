LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 20-32, Champions League basket in DIRETTA: i sardi mantengono il vantaggio a metà secondo quarto (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-32 Tripla di Devon Hall, uno degli elementi di maggiore qualità del roster del Brose. 17-32 Assist di Bendzius per il quarto punto consecutivo di Ethan Happ. 17-30 Penetrazione di Happ. 17-28 Schiacciata a due mani di Kravish. Primi due minuti del secondo periodo senza punti messi a referto. Fallo di Gandini, il secondo personale su Hall, rimessa Bamberg. INIZIA IL secondo quarto! FINISCE IL PRIMO quarto! 15-28 TREIER DALL’ANGOLO! Stavolta Lockhart sbaglia da tre e dall’altra parte l’estone riporta la Dinamo sul +13. Fallo di Gandini, anche Sassari esaurisce il bonus, rimessa Bamberg. Pozzecco chiama time out sul parziale di 6-0 in favore ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-32 Tripla di Devon Hall, uno degli elementi di maggiore qualità del roster del Brose. 17-32 Assist di Bendzius per ilpunto consecutivo di Ethan Happ. 17-30 Penetrazione di Happ. 17-28 Schiacciata a due mani di Kravish. Primi due minuti delperiodo senza punti messi a referto. Fallo di Gandini, ilpersonale su Hall, rimessa. INIZIA IL! FINISCE IL PRIMO! 15-28 TREIER DALL’ANGOLO! Stavolta Lockhart sbaglia da tre e dall’altra parte l’estone riporta lasul +13. Fallo di Gandini, ancheesaurisce il bonus, rimessa. Pozzecco chiama time out sul parziale di 6-0 in favore ...

zazoomblog : LIVE – Bamberg-Dinamo Sassari 9-23 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Bamberg-Dinamo… - zazoomblog : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: per i sardi è l’ultima chiamata europea - #Bamberg-… - zazoomblog : LIVE Bamberg-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: per i sardi è l’ultima chiamata europea - #Bamberg… -