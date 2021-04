Lituania-Italia 0-2, Sensi e Immobile lanciano gli azzurri (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Italia ha battuto la Lituania per 2-0 nel terzo incontro valido per le qualificazioni Mondiali di Qtar 2022. Dopo aver regolato Irlanda del Nord e Bulgaria sempre per 2-0, gli azzurri vincono anche in Lituania e comandano il girone con 9 punti, tre in più della Svizzera che ha una partita in meno. Gran partenza dell'Italia nella ripresa che sblocca il risultato grazie a una conclusione di Sensi (appena entrato in campo) dal limite dell'area. Italia vicina al raddoppio con una doppia conclusione di Pessina e Immobile e poi con un tiro al volo di Locatelli parato da Svedkauskas. Il raddoppio arriva al 94' su un rigore calciato da Immobile. Per la terza e ultima gara del mini tour de force azzurro, Roberto Mancini schiera una formazione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ha battuto laper 2-0 nel terzo incontro valido per le qualificazioni Mondiali di Qtar 2022. Dopo aver regolato Irlanda del Nord e Bulgaria sempre per 2-0, glivincono anche ine comandano il girone con 9 punti, tre in più della Svizzera che ha una partita in meno. Gran partenza dell'nella ripresa che sblocca il risultato grazie a una conclusione di(appena entrato in campo) dal limite dell'area.vicina al raddoppio con una doppia conclusione di Pessina ee poi con un tiro al volo di Locatelli parato da Svedkauskas. Il raddoppio arriva al 94' su un rigore calciato da. Per la terza e ultima gara del mini tour de force azzurro, Roberto Mancini schiera una formazione ...

