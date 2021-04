Le auto si sfiorano in strada | abbassa finestrino e spara | uccisa mamma di sei figli

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lesiin. Il dramma in Usa, la signora viaggiava come passeggera della vettura di famiglia quando un altromobilista si è avvicinato, ha aperto ile ha esploso diversi colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto la 46enne uccidendola. Secondo la ricostruzione della polizia locale, alla base del gesto una semplice manovra che aveva portato i due veicoli a sfiorarsi senza nemmeno causare un incidente.a colpi di pistola inmentre era nella suaper un giorno di vacanza al mare solo perché la vettura su cui viaggiava ne aveva sfiorato un’altra scatenando la rabbia dell’altro conducente. Così è morta tragicamente a 47 anni ...

LESI ERANO SFIORATE Secondo la ricostruzione della polizia locale le due si erano sfiorate senza fare un incidente e questo avrebbe innescato la violenza. MAMMA DI SEI FIGLI Julie Eberly, ...Ovviamente se le due che si più volte arrivano alla volontà d'incontro, manifestata reciprocamente, ci si può fermare con finestrino abbassato e mascherina ben posizionata, ma solo per ...Il dramma in Usa, la signora viaggiava come passeggera della vettura di famiglia quando un altro automobilista si è avvicinato, ha aperto il ...