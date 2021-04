Latina | Range Rover a fuoco nella notte | giallo sulle cause

(Di giovedì 1 aprile 2021) Paura. Poco dopo le 5.00 di questa mattina i Vigili delsono intervenuti per un incendio che stava interessando un’auto. Sul posto, in via Verdi, la squadra territoriale VVF di, ha constatato la presenza di una, completamente avvolta dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento volte ad evitare la propagazione dell’incendio. Successivamente, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, è stato effettuato un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alleche, al momento, risultano ancora sconosciute. Non si registrano persone coinvolte. su Il Corriere della Città.

Poco dopo le 5 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto a Latina a seguito segnalazioni di un incendio auto. Sul posto, in via Verdi, la squ ...