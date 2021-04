Italia U21 | Nicolato | «Tante difficoltà | questa è la nostra forza»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Davide, ct dell’U21, parla dopo la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo: le sue dichiarazioni sul percorso Davide, ct dell’U21, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. ESULTANZA GOL CUTRONE – «Male? Quasi…, ma è stata un reazione spontanea! In realtà mi ha fatto tanto bene vedere l’attaccamento dei ragazzi che volevano a tutti i costi proseguire nell’avventura di questo Europeo». DIFFICOLTA‘ – «Noi abbiamo convissuto con molte dinamiche diin questo ultimo anno e mezzo. Siamo partiti con una squadra che aveva delle ambizioni importanti sulla carta con giocatori come Zaniolo, Kean, Bastoni, Tonali e Locatelli. Poi tra il Covid e il fatto che giustamente sono stati promossi nella Nazionale di Mancini abbiamo dovuto cercare e trovare risorse nuove. ...

