Isola dei Famosi: Gilles Rocca abbraccia Awed (Di giovedì 1 aprile 2021) La scorsa diretta dell’Isola dei Famosi ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Tante liti, offese e altro sono arrivate in Honduras, rompendo la tranquillità e la pacatezza dei giorni passati. Che cosa sta succedendo tra Awed e Gilles Rocca? A quanto pare le cose stanno migliorando, ci sarebbe stato addirittura un abbraccio tra i due. Scopriamo insieme cosa è accaduto. La scorsa puntata dell’Isola dei Famosi ha lasciato il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) La scorsa diretta dell’deiha lasciato l’amaro in bocca a molti. Tante liti, offese e altro sono arrivate in Honduras, rompendo la tranquillità e la pacatezza dei giorni passati. Che cosa sta succedendo tra? A quanto pare le cose stanno migliorando, ci sarebbe stato addirittura un abbraccio tra i due. Scopriamo insieme cosa è accaduto. La scorsa puntata dell’deiha lasciato il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - kiara86769608 : RT @TucciTuccio: 1 aprile del 1973 un documento ufficiale sanciva la nascita dell’isola che non c’è(nutopia) Un progetto paradossale e poet… - ArtemisiaBa : @jlk4naples al contrario dei giapponesi, che vengono fin qui sull'isola per studiarne gli effetti e i pericoli. -