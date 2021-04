Il post di scusa del noto giocatore della Juventus su Instagram (Di giovedì 1 aprile 2021) Il noto giocatore della Juventus Paulo Dybala ha scritto un post di scuse su Instagram a seguito della sua partecipazione alla villa di McKennie Dybala, arrivano le scuse dopo la partecipazione alla festa alla villa di McKennie su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) IlPaulo Dybala ha scritto undi scuse sua seguitosua partecipazione alla villa di McKennie Dybala, arrivano le scuse dopo la partecipazione alla festa alla villa di McKennie su Notizie.it.

Advertising

NXW4NG3L : volevo condividere questa conversazione che ho avuto con una mia amica: lei: oggi un ragazzo mi ha messo un like io… - bbadreligion : La frangetta ti sta molto bene e sembri estremamente intelligente e interessante, soprattutto caratterialmente. S…… - mietitore85 : @il_dipendente si ti ho detto che su questo sono d'accordo ... anche se io non ho visto questo post... scusa ma non… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Dybala si scusa per la festa a casa McKennie: “Era solo una cena… - elide988 : Rosy scusa ma non sarebbe meglio fare una live post diretta per commentare poi tutti insieme su quanto visto? @realrosydc -