I figli di Daniele Liotti? Secondo l’attore sono il suo film più bello (Di giovedì 1 aprile 2021) I figli di Daniele Liotti, protagonista di A un Passo dal Cielo, sono l’orgoglio più grande dell’attore: tra l’altro il più grande ha già deciso cosa fare da grande. Nato il 1° Aprile del 1971, oggi Daniele Liotti è uno splendido cinquantenne. Anche se nella fiction A un Passo Dal Cielo Daniele Liotti ha sposato la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Idi, protagonista di A un Passo dal Cielo,l’orgoglio più grande del: tra l’altro il più grande ha già deciso cosa fare da grande. Nato il 1° Aprile del 1971, oggiè uno splendido cinquantenne. Anche se nella fiction A un Passo Dal Cieloha sposato la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MiminoRICCIARDI : Family Act, che cos’è e a chi spettano i 250 euro: tutto sull’assegno unico e universale per i figli… - MaryCilidonio : Le priorità della mia: -i suoi figli -Pino Daniele -un posto al sole - Daniele_Manca : La moglie dell'ufficiale Biot: «Era disperato per i pagamenti: 3 mila euro non ci bastavano con 4 figli e il mutuo»… - PieraPadovani : @ziaarsenico E alla Daniele domattina a #storieitaliane..pure le madri hanno detto che erano loro,pensa te come con… - CarloLonghi3 : @Capezzone Grande Daniele! Alle 7 del mattino confondo i nomi dei miei figli! -