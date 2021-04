Gossip | Balotelli e Dayane Mello sono tornati insieme?

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nuovonel mondo dello spettacolo. Possibile ritorno di fiamma tra Mario. Sembrerebbe che i due abbiano ripreso a frequentarsi dopo che la showgirl brasiliana ha lasciato il Grande Fratello., incontro nella casa del Gf Vip Proprio nella Casa, i due si erano rivisti ma la circostanza non era stata particolarmente felice. Supermario si era poi scusato per le frasi “poco gentili” rivolte all’allora concorrente del reality show. Saranno state queste scuse ad aver fatto riavvicinare gli ex fidanzati? Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

Fra68660325 : #mellos Comunque voi invasate #rosmello rompete I coglioni se si parla del presunto flirt con MARIO BALOTELLI Vorre… - GinevraT5 : @zdizorro12 Usciranno foto di Gossip (al, massimo la paparazzata con balotelli), Dayane non è fidanzata - marianogattuso1 : @ViviMDE Ha bisogno di Balotelli e del gossip... - infoitcultura : Dayane Mello incontra Balotelli: riprende quota il gossip sul fidanzamento - infoitcultura : Dayane Mello avvistata con Mario Balotelli dopo il GF Vip: esplode il gossip -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip Balotelli

...agli oneri della cronaca rosa proprio nel 2020 per via della sua relazione con la ex compagna di Mario. Un amore paparazzato e finito su tutte le prime pagine dei settimanali di...Per di più, il fratello di Marioè legato alla fidanzata Giorgia Migliorati . Elisabetta Gregoraci sarebbe single Non ci sarebbe alcun uomo nella vita di Elisabetta. Dopo il divorzio da ...Raffaella Fico non è solo una celebre showgirl e un'apprezzata influencer. Tra gli ospiti della prima puntata di Game of Games: Gioco Loco, programma ...Trecento rose rosse per Elisabetta Gregoraci, che sfoggia su Instagram il gradito dono ricevuto da un “ammiratore segreto” ...