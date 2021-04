Giulia de Lellis svela il suo segreto

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ospite del Maurizio Costanzo Show,de, l’influencer da quasi cinque milioni di follower su Instagram, ha raccontato i nuovi progetti che ci sono in cantiere, rivelando quello che lei ritiene essere ildel suo successo. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne e al GF Vip, infatti, per lei si sono aperte tantissime opportunità grazie al web.De, l’ex corteggiatrice di Uomini e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi eDe. La colonna sonora Genitori VS. Influencer Original Soundtrack ( Edizioni Curci ), composta dalle musiche originali e dal brano inedito ...L'influencer ha recitato nel film Genitori VS Influencer accanto a Fabio Volo, diretto da Michela Andreozzi.Deha aggiunto al suo curriculum la voce, ...Ospite del Maurizio Costanzo Show, Giulia de Lellis, l’influencer da quasi cinque milioni di follower su Instagram, ha raccontato i nuovi progetti che ci sono in cantiere, rivelando quello che lei ...Sicché cade dalle nuvole quando la bambina ormai adolescente diventa schiava dello smartphone e dice di voler emulare la simil Ferragni Ele-O-Nora (la vera influencer Giulia De Lellis), una tipa con ...