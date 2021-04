Gattuso Napoli, terza media punti più alta della storia ma sarà addio (Di giovedì 1 aprile 2021) L’avventura di Rino Gattuso al Napoli sembrerebbe potersi chiudere a giugno: la media punti dell’ex Milan è la terza più alta nella storia degli azzurri Rino Gattuso ha tenuto una media punti da applausi nella sua avventura al Napoli: 1,93 in 70 partite, la terza più alta nella storia azzurra dietro ad Ancelotti e Maurizio Sarri, primo a 2 punti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà comunque addio a fine anno: le strade si separeranno ed il tecnico spera di regalare la Champions alla sua squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) L’avventura di Rinoalsembrerebbe potersi chiudere a giugno: ladell’ex Milan è lapiùnelladegli azzurri Rinoha tenuto unada applausi nella sua avventura al: 1,93 in 70 partite, lapiùnellaazzurra dietro ad Ancelotti e Maurizio Sarri, primo a 2. Come riporta La Gazzetta dello Sport,comunquea fine anno: le strade si separeranno ed il tecnico spera di regalare la Champions alla sua squadra. Leggi su Calcionews24.com

