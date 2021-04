Fulminacci Tour Club 2022, le date (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il festival di Sanremo, il cantautore romano Fulminacci ha annunciato le date del Tour italiano con il suo album Tante care cose Filminacci, il cantautore che a Sanremo abbiamo ascoltato con la sua Santa Marinella, prepara il suo nuovo album che porterà in Tourneé nel mese di marzo dell’anno prossimo. Organizzata da Magellano Concerti, riportiamo di seguito le date: 9 marzo 2022: a Milano (FAbrique). 10 marzo 2022: Padova (Hall). 16 marzo: Bologna (Estragon). 17 marzo 2022: Firenze (Tuscany Hall). 18 marzo 2022: Mosciano Sant’Angelo (Te) al Pin Up. 25 marzo 2022: Roma (Atlatico Live). 27 marzo 2022: Napoli (Duel). In Tourneé col suo nuovo album, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il festival di Sanremo, il cantautore romanoha annunciato ledelitaliano con il suo album Tante care cose Filminacci, il cantautore che a Sanremo abbiamo ascoltato con la sua Santa Marinella, prepara il suo nuovo album che porterà inneé nel mese di marzo dell’anno prossimo. Organizzata da Magellano Concerti, riportiamo di seguito le: 9 marzo: a Milano (FAbrique). 10 marzo: Padova (Hall). 16 marzo: Bologna (Estragon). 17 marzo: Firenze (Tuscany Hall). 18 marzo: Mosciano Sant’Angelo (Te) al Pin Up. 25 marzo: Roma (Atlatico Live). 27 marzo: Napoli (Duel). Inneé col suo nuovo album, le ...

