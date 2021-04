Fontana fra indagini e accuse di antiriciclaggio

Advertising

fra_graci : RT @civati: Ho deciso di candidarmi alla Presidenza della Regione Lombardia. Dimissioni #Fontana e tutta la banda subito! #liberalasedia - Fra_ambro : RT @civati: Ho deciso di candidarmi alla Presidenza della Regione Lombardia. Dimissioni #Fontana e tutta la banda subito! #liberalasedia - DanieleCerbaro : RT @Museo_MAXXI: 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', ma anche prima. Il #legendaryticket è valido fino al 2121, ma puoi usarlo quando vuoi.… - X12RED : @CaratiGmail @fattoquotidiano se vede lo detto sei acefalo, nu capisci, 1 che Arcuri era voluto, se no non usciva l… - GioMelandri : RT @Museo_MAXXI: 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', ma anche prima. Il #legendaryticket è valido fino al 2121, ma puoi usarlo quando vuoi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana fra

TG La7

Pm: comparare firma falsa con quelle del presidente della Regione Lombardia e della madre, firma apposta su conto aperto nel 2005 con soldi 'sospetti'Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilioin conferenza stampa da Palazzo della ... Fasce 60 - 69 e 50 - 59 Dopo tocca alla categoria60 e 69 anni, 1,18 milioni di persone, per le ...Il commissario Figliuolo: "Risolverà le criticità informatiche". Fontana: dopo il 13-14 aprile via alla campagna di massa ...Poi tocca alla categoria fra 60 e 69 anni – 1,18 milioni di persone – per ... «Una notizia molto positiva» nelle parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Ieri abbiamo ascoltato le ...