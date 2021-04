Festa a casa McKennie con Dybala e Arthur, arriva la Polizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Secondo quanto riporta La Stampa, alcuni giocatori della Juventus sarebbero rimasti coinvolti in una situazione che farà discutere. Pare infatti che intorno alle 23.30 di ieri, ben oltre l'orario di coprifuoco, un'auto del Radiomobile dei carabinieri si sia fermata davanti al cancello della villa di Weston McKennie, che stava ospitando circa venti persone in una Festa in piena regola violando le norme anti-Covid. Presenti anche altri due bianconeri: Paulo Dybala e Arthur. La Polizia, dopo aver faticato a entrare, pare che abbia sanzionato tutti i presenti. Per i giocatori oltre alla possibile multa in arrivo dalla Juventus anche il rischio di denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 aprile 2021) Secondo quanto riporta La Stampa, alcuni giocatori della Juventus sarebbero rimasti coinvolti in una situazione che farà discutere. Pare infatti che intorno alle 23.30 di ieri, ben oltre l'orario di coprifuoco, un'auto del Radiomobile dei carabinieri si sia fermata davanti al cancello della villa di Weston, che stava ospitando circa venti persone in unain piena regola violando le norme anti-Covid. Presenti anche altri due bianconeri: Paulo. La, dopo aver faticato a entrare, pare che abbia sanzionato tutti i presenti. Per i giocatori oltre alla possibile multa in arrivo dalla Juventus anche il rischio di denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

