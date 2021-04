Fedez: lo scatto con Baby V che scatena i commenti dei follower (Di giovedì 1 aprile 2021) Uno degli ultimi scatti di Fedez con la piccola Vittoria Lucia Ferragni ha scatenato i commenti dei fan: ecco perché Fedez con la piccola Vittoria sul letto: il dettaglio notato dai fan su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Uno degli ultimi scatti dicon la piccola Vittoria Lucia Ferragni hato idei fan: ecco perchécon la piccola Vittoria sul letto: il dettaglio notato dai fan su Notizie.it.

Advertising

scatto_da_fermo : RT @_louisrose: in un mondo di er faina, siate fedez che informa le persone richiamando alla coerenza personaggi pubblici che non ne hanno… - scatto_da_fermo : RT @FIR4PR00F: al mondo servirebbe più uomini come fedez, non come er faina - scatto_da_fermo : RT @doubleG____: è il pubblico che sceglie a chi dare visibilità, ricordatevelo sempre e fate le scelte giuste. più Fedez meno Er faina. - KatyaMilani : @ulisse13562139 @Fedez Hai pure puntualizzato che non hai capito il mio commento. Solo chi è succube del web difron… - lgmarcello61 : RT @chetempochefa: Il bellissimo scatto di @Fedez a @ChiaraFerragni dopo la nascita di Vittoria ?? -