ELMAS | UNA MACEDONIA GUSTOSA

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nell’ultima giornata di questa sosta dedicata alle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, il risultato che ha fatto più “rumore” è stato senza ombra di dubbio il successo esterno delladel Nord sulla Germania per 2-1. I giornali tedeschi hanno immediatamente messo alla gogna Joachim Low e la squadra, colpevoli di un ko che lascia segnali negativi in vista dell’Europeo da disputare in estate, ma vanno dati anche i giusti meriti all’avversario. Un avversario che l’ha spuntata con due reti di giocatori ‘italiani’: Goran Pandev ed Eljif. Il primo è un veterano, tante le maglie vestite in carriera ed un presente ancora da protagonista al Genoa; per quanto riguarda il centrocampista del Napoli, quello di ieri è un ulteriore step in avanti nella sua crescita, che è silenziosa ma costante.nasce a Skopje il 24 ...

Advertising

napolista : Gardi, agente Elmas: “A Napoli non gioca nel suo ruolo e ha difficoltà ad esprimersi” Il procuratore del macedone a… - SindromeN : @antoniofraioli9 Embé, nel #Napoli #Elmas è stato una delusione totale. Ha avuto le sue chances ma si è sempre most… - 100x100Napoli : #Elmas fa centrare una storica vittoria alla #Macedonia, contro la #Germania, e scatta la gioia. - DeuringerEnrico : RT @napolista: Elmas segna il gol della storica vittoria della Nord Macedonia in casa della Germania (VIDEO) Clamoroso a Duisburg. Una ret… - infoitsport : Elmas segna e regala una storica vittoria alla Macedonia contro la Germania | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : ELMAS UNA

NAPOLI - " Ieri è statavittoria storica contro la Germania e siamo molto felici.? Non ci ho parlato perché all'ultimo secondo la Germania ha vietato di poter parlare con i calciatori, la notizia è arrivata all'...Ieri sera, contro la Germania, la Macedonia del Nord ha ottenutostorica vittoria per 2 a 1. A decidere il risultato è stato Eljif, centrocampista del Napoli . Un risultato che ha portato la nazionale macedone a festeggiare in mezzo al campo dopo la fine ...Il suo gol ha fatto in poche ore il giro del mondo, così come la eco della vittoria macedone contro la Germania. «Ho sentito Elmas ieri sera, era molto contento per l'impresa storica contro i tedeschi ...L’agente di Eljif Elmas ha parlato del centrocampista del Napoli e del suo futuro in azzurro Eljif Elmas torna a Napoli dopo aver disputato ottime prestazioni con la maglia della Macedonia condite anc ...