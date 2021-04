Don Alessandro Deho’, “abbiamo bisogno di persone che sanno morire” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Sono prete dal 2006. La Parola di Dio è mia compagna di viaggio, la leggo e la condivido da innamorato. Da un po’ di tempo vivo in Lunigiana, in una casa in un bosco, vicino a un eremo. Prego, cammino, accolgo, ascolto, celebro, vivo. Scrivo”. Con lui alcune abbiamo fatto alcune riflessioni in prossimità della Pasqua Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) “Sono prete dal 2006. La Parola di Dio è mia compagna di viaggio, la leggo e la condivido da innamorato. Da un po’ di tempo vivo in Lunigiana, in una casa in un bosco, vicino a un eremo. Prego, cammino, accolgo, ascolto, celebro, vivo. Scrivo”. Con lui alcunefatto alcune riflessioni in prossimità della Pasqua

Ultime Notizie dalla rete : Don Alessandro LETTURE/ "La terra di Caino": destino e profezia di una domanda di perdono ... Alessandro Rivali torna in libreria con un nuovo poema potente e visionario dedicato alla figura ... attraversare i fronti alpini della Grande Guerra e le steppe ghiacciate del Don oppure narrare l'...

Messa all'aperto in presenza alla casa di riposo di Bolca Don Alessandro ha portato un messaggio di speranza e il presidente Carlo Bergamasco gli auguri pasquali a ospiti e personale della casa in un pomeriggio memorabile dopo tante chiusure dal 28 febbraio ...

«Dedicata a don Alessandro colpito di recente dal Covid» La Gazzetta di Mantova Sant’Antimo, Pasqua della rinascita diAntonella Leoncini Una Pasqua più viva, anche in periodo di Covid, quest’anno a Sant’Antimo e importante: coincide con una renaissance dell’Abbazia, una nuova energia della comunità spirituale dopo ...

Messa all'aperto in presenza alla casa di riposo di Bolca Santa Messa di Pasqua in presenza e in esterno per i trentatré nonni della Casa di riposo San Camillo de Lellis a Bolca. Il numero... Scopri di più ...

