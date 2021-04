Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, Sky Sport: «La vendita non ancora conclusa» (Di giovedì 1 aprile 2021) Uno degli argomenti centrali di quest'ultima settimana è stata sicuramente dell'assegnazione di una parte dei Diritti tv della Serie A (di cui 7 partite in esclusiva ogni giornate e 3 in co-esclusiva) da Agosto 2021 a Giugno 2024 a... Leggi su digital-news (Di giovedì 1 aprile 2021) Uno degli argomenti centrali di quest'ultima settimana è stata sicuramente dell'assegnazione di una parte deitv dellaA (di cui 7 partite in esclusiva ogni giornate e 3 in co-esclusiva) da Agostoa Giugnoa...

Advertising

AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - Gazzetta_it : #SerieA, diritti tv, #Dazn cambierà il calcio: niente decoder e costo sui 30-35 euro al mese - ferrigno20 : @Red_Pill_80 @atimo13 @francescacheeks il problema sta nel fatto che si vogliono fare battaglie per diritti cosmeti… - seb5113910 : RT @granlombard: Liquidare i diritti sociali dei più con l'invenzione dei 'diritti civili', come se i gay fossero trattati come esseri uman… -