Bennacer: “Non giochiamo per arrivare secondi. Stagione maledetta? Si apprende sempre qualcosa da queste situazioni” (Di giovedì 1 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ismael Bennacer ha parlato del momento del Milan e della lotta scudetto: “Ci mancano dieci partite, noi non giochiamo per arrivare secondi o terzi ma per vincerlo questo Scudetto. Diamo oltre il 100% per rendere felici i tifosi del Milan. Stagione maledetta? Da ogni situazione si apprende qualcosa, io anche nei giorni in cui ero infortunato ho ragionato e lavorato con positività per tornare al meglio”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ismaelha parlato del momento del Milan e della lotta scudetto: “Ci mancano dieci partite, noi nonpero terzi ma per vincerlo questo Scudetto. Diamo oltre il 100% per rendere felici i tifosi del Milan.? Da ogni situazione si, io anche nei giorni in cui ero infortunato ho ragionato e lavorato con positività per tornare al meglio”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

90Valla : RT @MilanNewsit: Bennacer a Sky: 'Giochiamo per essere primi, non secondi o terzi. E' da tempo che non mi sento così bene' - milano948 : RT @MilanNewsit: Bennacer a Sky: 'Giochiamo per essere primi, non secondi o terzi. E' da tempo che non mi sento così bene' - VivInterNews : RT @internewsit: Bennacer, messaggio all'Inter: «Il Milan non gioca per essere secondo!» - - 1889milan : RT @MilanNewsit: Bennacer a Sky: 'Giochiamo per essere primi, non secondi o terzi. E' da tempo che non mi sento così bene' - milansette : Bennacer a Sky: 'Giochiamo per essere primi, non secondi o terzi. E' da tempo che non mi sento così bene' -