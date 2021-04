Arthur Melo ancora ko: niente Torino-Juventus (Di giovedì 1 aprile 2021) Prosegue il calvario di Arthur Melo. Il centro brasiliano della Juventus sarà costretto a saltare il derby contro il Torino, in programma sabato 3 aprile alle ore 18, a causa del riacutizzarsi della calcificazione tra tibia e perone che lo ha lasciato fuori per tutto il mese di febbraio. Arthur Melo: quali sono le sue condizioni? Il giocatore convive da tempo con questo problema che ha cercato di risolvere attraverso intense sedute di fisioterapia per scongiurare l’intervento chirurgico. Dopo un mese di stop, ha forzato il rientro giocando contro Porto e Benevento mella speranza che fosse tutto risolto e, invece, il dolore è riapparso nuovamente. Adesso per evitare guai peggiori, il brasiliano verrà tenuto a riposo con la speranza di recuperarlo per il recupero di campionato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Prosegue il calvario di. Il centro brasiliano dellasarà costretto a saltare il derby contro il, in programma sabato 3 aprile alle ore 18, a causa del riacutizzarsi della calcificazione tra tibia e perone che lo ha lasciato fuori per tutto il mese di febbraio.: quali sono le sue condizioni? Il giocatore convive da tempo con questo problema che ha cercato di risolvere attraverso intense sedute di fisioterapia per scongiurare l’intervento chirurgico. Dopo un mese di stop, ha forzato il rientro giocando contro Porto e Benevento mella speranza che fosse tutto risolto e, invece, il dolore è riapparso nuovamente. Adesso per evitare guai peggiori, il brasiliano verrà tenuto a riposo con la speranza di recuperarlo per il recupero di campionato ...

