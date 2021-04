Andrea Scanzi tallonato da Michele Anzaldi

(Di giovedì 1 aprile 2021)alla Rai,: «1.500 euro ogni volta che va» Il Riformista, pagina 9, di Aldo Torchiaro. Camera e Senato hanno pubblicato i bandi: da oggi chiunque può far pervenire la propria candidatura per entrare nel Cda Rai. Ma uno non vale uno, a viale Mazzini. Soprattutto tra ospiti e opinionisti ce ne sono alcuni che hanno avuto più spazi di altri, nelle trasmissioni. E giornalisti che hanno ricevuto una regolare rendita da gettone, prelevati direttamente dal canone pagato dai telespettatori per favorire qualcuno in particolare. Il caso è emerso in corrispondenza del contestato vaccino di: il volto più caro ad alcune trasmissioni è stato sospeso, e con questa sospensione decade il beneficio economico sulla cui entità si cerca adesso di fare luce. «Ho chiesto conto alla Rai delle decisioni sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Scanzi

Un asterisco basta a inchiodare. Il giornalista non poteva essere vaccinato come caregiver. A mettere nero su bianco come stanno davvero le cose è il Giornale che ha diffuso le 'Raccomandazioni ad interim sui gruppi ...... così come la scelta insensata dell'amministrazione di concedere in via prioritaria il vaccino agli avvocati o a giornalisti come" spiega il Codacons " Basta leggere le cronache locali ...I ritardi delle regioni nella campagna di vaccinazione anti Covid , l'andamento della pandemia, i problemi economici che sta vivendo il Paese e ...In queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba su Andrea Scanzi, che come tutti sappiamo è stato cacciato dalla Rai e da Cartabianca. La bomba sarebbe stata lanciata da Dagospia, il noto ...