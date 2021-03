Turchia | Calhanoglu sul pareggio contro la Lettonia | “Nessuno di noi ha dormito”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Con un tweet, Hakancommenta così il deludentedi ieri sera della sua(3-3la). “Siamo rimasti molto delusi per ildi ieri,di noi ha”, spiega il centrocampista del Milan. “Andiamo avanti e lavoriamo crediamo in noi stessi e sentiamo sempre il sostegno del nostro Paese.dubiti sul fatto che continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo”. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Calhanoglu

Leggi anche :, super gol in- Lettonia: destro al volo - Video Diritti Tv Serie A, altro no per Sky: i possibili avversari nel nuovo bando Rinnovo Donnarumma, Raiola spara ...Leggi anche :, super gol in- Lettonia: destro al volo - Video Logo Milan: come è cambiato lo stemma negli anni Calciomercato Milan, affare Draxler: c'è il solito problema Il Psg è ...Con un tweet, Hakan Calhanoglu commenta così il deludente pareggia di ieri sera della sua Turchia 3-3 contro la Lettonia ...Turchia e Lettonia pareggiano 3-3 all’Ataturk Olimpyiat di Istanbul nella sfida della terza giornata del Gruppo G di Qualificazioni Mondiali Qatar 2022. Hakan Calhanoglu è stato autore di un assist pe ...