Sky e Disney | dal 1 Aprile al via la partnership App Disney+ su Sky Q e NOW

Prende il via domani la partnership pluriennale tra. Dal 1 aprile, infatti, l'app+ arriverà infatti suQ e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box. Da domani, gli abbonati aQ e+ potranno guardare tutti i propri ...Proprio domani (oggi, ndr) annunceremo anche un accordo con+, che sarà anch'esso suQ'. SUL CALCIO - 'Diremo agli abbonati che suin ogni caso continueranno ad esserci almeno 400 ...Prende il via anche in Italia la partnership tra Sky e Disney: da domani, primo aprile, infatti, Disney+ sarà disponibile anche su Sky Q e sui dispositivi Now Smart Stick e Now Box. Gli abbonati Sky Q ...La partnership pluriennale tra Sky e Disney prende il via anche in Italia.Dal 1 aprile, infatti, l’app Disney+ arriverà su Sky Q e sui ...