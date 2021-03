Simona Ventura: «Con Fiorello e Amadeus ci rifaremo» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Super Simo sta per tornare in tv (dal 31 marzo) con il nuovo programma di Rai2 Game of Games-Gioco loco. Un tuffo nel puro divertimento dove concorrenti, comuni e vip, dovranno superare prove incredibili per raggiungere il montepremi finale. L’idea parte dagli Stati Uniti, dove il programma è stato lanciato da Ellen DeGeneres («Un mito», la definisce Simona Ventura), per poi espandersi in Brasile Thailandia ed Europa. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Super Simo sta per tornare in tv (dal 31 marzo) con il nuovo programma di Rai2 Game of Games-Gioco loco. Un tuffo nel puro divertimento dove concorrenti, comuni e vip, dovranno superare prove incredibili per raggiungere il montepremi finale. L’idea parte dagli Stati Uniti, dove il programma è stato lanciato da Ellen DeGeneres («Un mito», la definisce Simona Ventura), per poi espandersi in Brasile Thailandia ed Europa.

