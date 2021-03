Quarantena per i viaggi nei paesi UE fino al 30 aprile? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha predisposto una Quarantena di 5 giorni per chi torna da un viaggio in un paese estero, anche appartenente all’Unione Europea. Ora la misura potrebbe essere prorogata fino al 30 aprile La stretta decisa ieri con un’ordinanza del ministro della Salute sui viaggi all’estero nel periodo di Pasqua potrebbe essere prorogata ben oltre le festività. Si tratta della norma – pubblicata ieri sera in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi fino al 6 aprile – che prevede per chi arriva o rientra dai paesi dell’Unione Europea un tampone in partenza, una Quarantena di 5 giorni al rientro e un ulteriore tampone al termine dei 5 giorni. Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che è sul ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha predisposto unadi 5 giorni per chi torna da uno in un paese estero, anche appartenente all’Unione Europea. Ora la misura potrebbe essere prorogataal 30La stretta decisa ieri con un’ordinanza del ministro della Salute suiall’estero nel periodo di Pasqua potrebbe essere prorogata ben oltre le festività. Si tratta della norma – pubblicata ieri sera in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggial 6– che prevede per chi arriva o rientra daidell’Unione Europea un tampone in partenza, unadi 5 giorni al rientro e un ulteriore tampone al termine dei 5 giorni. Fonti di governo spiegano all’Adnkronos che è sul ...

Advertising

robersperanza : Ho appena firmato un’ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea tampone in partenza,… - biagiosimonetta : Secondo il ministro @robersperanza la quarantena per chi arriva in Italia da Paesi extra Ue è già in vigore. Ma all… - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - robkapfas : RT @rosso_cristiano: @fabiettoilgobbo @BenedettaFrucci no il concetto è un altro! a copacabana non ci potevi andare in ogni caso per Vacanz… - paolaferrari_og : RT @NicolaPorro: ?? #Chiusure, quando la toppa è peggio del buco, #Bettini ora appoggia #Conte, quei 20 miliardi mancanti per l'#assegnofami… -