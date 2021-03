Quando l’inverno piomba all’improvviso in piena Pasqua, con freddo e neve (Di mercoledì 31 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta di quest’anno potrebbero riportare la pioggia sull’Italia. Non ci sarà il freddo, che potrebbe tornare protagonista nei giorni subito a seguire. La possibile pioggia per Pasquetta non spaventa nessuno, visto che la pandemia in corso ci impone di stare chiusi in casa. La neve a Pasqua, un evento che si è ripetuto più volteGli improvvisi ritorni di freddo invernale talvolta sono venuti a coincidere, anche nel recente passato, con le festività Pasquali. Maltempo e freddo a Pasqua sono più ricorrenti Quando la festività cade a fine marzo, ma talvolta è successo anche ad aprile, l’ultima volta 6 anni fa nel 2015. Colpi di coda invernali, molto importanti, si sono verificati persino nel cuore d’aprile. Era il 2001 ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021)e Pasquetta di quest’anno potrebbero riportare la pioggia sull’Italia. Non ci sarà il, che potrebbe tornare protagonista nei giorni subito a seguire. La possibile pioggia per Pasquetta non spaventa nessuno, visto che la pandemia in corso ci impone di stare chiusi in casa. La, un evento che si è ripetuto più volteGli improvvisi ritorni diinvernale talvolta sono venuti a coincidere, anche nel recente passato, con le festivitàli. Maltempo esono più ricorrentila festività cade a fine marzo, ma talvolta è successo anche ad aprile, l’ultima volta 6 anni fa nel 2015. Colpi di coda invernali, molto importanti, si sono verificati persino nel cuore d’aprile. Era il 2001 ...

