Pier Cortese | «Se mio padre metteva la freccia | immaginavo sequenze di percussioni tribali ogni volta diverse» INTERVISTA ESCLUSIVA

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Creativo. Visionario. Sperimentatore. Sempre proiettato verso il futuro.è tornato. Dopo dodici anni trascorsi tra collaborazioni con altri artisti (da Simone Cristicchi a Roberto Angelini, da Niccolò Fabi a Claudio Gnut), produzione di dischi per vari colleghi (uno su tutti Fabrizio Moro), composizione di brani per vari interpreti, il cantautore romano de “Il clown”, “Souvenir”, “Dimmi come passi le notti” ha ritrovato il suo estro e il suo stile. E’ uscito dall’apnea, come dice lui stesso, e si prepara a pubblicare il suo nuovo album. Quando? Probabilmente in autunno. Nel frattempo ci regala due singoli potenti e intensi, l’onirico “Tu non mi manchi” e il recente “E’ per te”, pubblicato lo scorso 25 marzo.Dal titolo della tua più ...

La carriera di Noemi (e i successi) Inizia a farsi conoscere nel 2003, quando partecipa con la sorella Arianna al videoclip Dimmi come passi le notti di Pier Cortese e lavora come corista nello ...È online la nuova edizione del GrMusica di diregiovani.it. Oggi si parla di: Norah Jones, Mario Biondi, Pier Cortese, Malika Ayane, Andrea Lazlo De Simone, Dardust ...