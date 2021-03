LIVE Dwars door Vlaanderen 2021 in DIRETTA | ritmo altissimo in gruppo Il plotone resta compatto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Immagini dalla corsa dopo 67 km di gara. #DDVmen 65 km covered so far and the peloton is still enjoying the sun together. In 6 km we’re headed for the Kluisberg! First hill of the day. #DDV21 pic.twitter.com/2L7gXNghga —dr(@drVlaander) March 31,13.43 Ilha percorso 64 km e. 13.38 Problemi meccanici per Tiesj Benoot (DSM, cambio bici) e Dylan Teuns (Bahrain Victorious, cambio ruota) 13.34 L’andatura forsennata delnon ha consentito sin qui agli attaccanti di prendere il largo. 13.31 La media della prima ora di corsa è stata di 51km/h. 13.26 Il grande favorito Mathieu van der Poel nella pancia del ...