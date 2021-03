Le isole di Sreko Horvat | riunite per definire un orizzonte globale

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un’isola è il punto di osservazione sul mondo scelto in questo Poesia dal futuro. Manifesto per un movimento di liberazione planetario (Bompiani, pp. 328, euro 15,20, traduzione di Daniele Didero) diè conosciuto in Italia, oltre che come filosofo, per il suo impegno nel movimento Diem25, che prova a coniugare il rilancio di un progetto europeista con la critica dell’Europa reale delle politiche di austerity. Questo libro sceglie di partire appunto da un’isola per sostenere la necessità … Continua L'articolo proviene da il manifesto.