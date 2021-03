Lazio - Torino, le possibili date del recupero (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA - La Lazio non molla, chiede ancora il 3 - 0 a tavolino contro il Torino. Il patron Lotito è pronto al ricorso al Collegio di Garanzia dopo che, anche la Corte Sportiva d'Appello, ha emesso il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA - Lanon molla, chiede ancora il 3 - 0 a tavolino contro il. Il patron Lotito è pronto al ricorso al Collegio di Garanzia dopo che, anche la Corte Sportiva d'Appello, ha emesso il ...

Advertising

MatteoPedrosi : Da tifoso del Toro e da persona corretta quale mi reputo non posso non evidenziare il passaggio in cui si parla di… - ZZiliani : Ehi, siete pronti per il gran finale? La #Lazio di #Lotito, scampata la stangata sul caso #tamponi per l'aleatoriet… - capuanogio : #LazioTorino si deve giocare. Anche la Corte Sportiva d'appello decide come il Giudice sportivo e riconosce la caus… - KillerJoe67 : RT @mirkonicolino: Respingendo il ricorso della #Lazio, la Corte d’Appello sottolinea la furbizia del #Torino nel richiedere l’intervento d… - sportli26181512 : Lazio-Torino, le possibili date del recupero: La battaglia legale non si è conclusa, Lotito va al Collegio di Garan… -