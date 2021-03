Isola 2021, nuove naufraghe in arrivo: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata solo da qualche settimana ma regala continui colpi di scena. Il cast infatti si arricchisce con nuovi personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo: il gruppo dei naufraghi già presente in Honduras accoglierà nuovi vip. Dopo l’abbandono di Paul Gascoigne a causa di un lieve infortunio, e l’arrivo pochi giorni fa di una riserva, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, a unirsi ai naufraghi sarebbero due donne: si tratta di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, entrambe alla loro prima esperienza in un reality show. Ad anticipare i nomi delle nuove concorrenti è stato il sito TVBlog: ad approdare nell’Isola saranno a breve la bellissima modella di Brescia, la campionessa di sci di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nuova edizione dell’dei Famosi è iniziata solo da qualche settimana ma regala continui colpi di scena. Il cast infatti si arricchisce con nuovi personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo: il gruppo dei naufraghi già presente in Honduras accoglierà nuovi vip. Dopo l’abbandono di Paul Gascoigne a causa di un lieve infortunio, e l’pochi giorni fa di una riserva, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, a unirsi ai naufraghi sarebbero due donne: si tratta di, entrambe alla loro prima esperienza in un reality show. Ad anticipare i nomi delleconcorrenti è stato il sito TVBlog: ad approdare nell’saranno a breve la bellissima modella di Brescia, la campionessa di sci di ...

