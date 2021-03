Isola 15, Akash Kumar: “Andrea Zelletta un vero modello? Io sono uno dei 50 uomini più belli del mondo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Parole al veleno da parte di Akash Kumar sono volate nelle ultime ore anche contro Andrea Zelletta. Durato appena tre puntate all’Isola 15, il modello sta scatenando grande chiacchiericcio. Quotidianamente sta tenendo banco con attacchi social a chiunque e nel suo mirino sono finiti persino la conduttrice del reality Ilary Blasi, l’opinionista Tommaso Zorzi, l’ex tronista di uomini e Donne Giovanna Abate con cui si vociferava stesse nascendo qualcosa. Akash ha poi fatto chiacchierare per alcune rivelazioni che riguardano il suo reale colore degli occhi. Per non parlare delle curiosità attinenti al suo nome, che muta di reality in reality. A finire nel suo mirino, nelle ultime ore, anche un altro amatissimo volto a cui ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Parole al veleno da parte divolate nelle ultime ore anche contro. Durato appena tre puntate all’15, ilsta scatenando grande chiacchiericcio. Quotidianamente sta tenendo banco con attacchi social a chiunque e nel suo mirinofiniti persino la conduttrice del reality Ilary Blasi, l’opinionista Tommaso Zorzi, l’ex tronista die Donne Giovanna Abate con cui si vociferava stesse nascendo qualcosa.ha poi fatto chiacchierare per alcune rivelazioni che riguardano il suo reale colore degli occhi. Per non parlare delle curiosità attinenti al suo nome, che muta di reality in reality. A finire nel suo mirino, nelle ultime ore, anche un altro amatissimo volto a cui ...

Advertising

ferrante_alice : Nessuna diretta di Akash stasera uff Mi stavo abituando bene #isola - lascassapalle : Scusate, lasciando Akash che è un caso a parte, ma il visconte che fine ha fatto? Non va in trasmissione? #isola #isolaparty - Martiniz_ : RT @Lupinhasmyheart: Per favore donate aiutateci ho finito i soldi per curarlo non so come fare aiutateci vi prego donate qualsiasi cifra è… - TRASHPERSON18 : Isola Dei Famosi 15 (2021): Akash Kumar invita Tommaso Zorzi a stare sereno - ronexotyca : per chi si stava chiedendo dove fosse sparito Akash oggi tutto il giorno volevo dirvi non preoccupatevi sta bene er… -