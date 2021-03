(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ci avete segnalato una serie di video che stanno circolando in rete, attribuiti a proteste degli agricoltoricontro lafrancese. Da uno dei profili che ci avete segnalato ho scaricato uno dei video: Nel video vediamo una montagna di letame di fronte a quello che immagino essere un palazzo comunale di Lione, il problema è che il video viene condiviso con questa descrizione: Lione. Gli agricoltori rispondo così, con tonnellate di letame alladei governo Francese. A parte il pessimo uso dell’italiano, i video sono stati condivisi il 26 marzo 2021, ma la notizia è di un mese prima, per essere precisi il 22 febbraio 2021: Lyon : les agriculteurs devant la mairie ce lundi contre les repas sans viande dans les cantines Conoscete il francese? Qui sopra non si sta parlando dio di ...

Advertising

giomo2 : RT @butacit: I francesi e la dittatura - Il_Paradroide : RT @butacit: I francesi e la dittatura - butacit : I francesi e la dittatura - fgavazzoni : @filmax80 @Antonio_Caramia Certo. Lockdown tipo Marzo Aprile scorso in Italia è roba da dittatura. I francesi hanno… - Stop_SelfInjury : Capite perché i francesi li definiscono da sempre “i cugini”? Stessé bugie, stessa narrativa, stessi approcci, stes… -

Ultime Notizie dalla rete : francesi dittatura

Bufale Un Tanto Al Chilo

Poi, in pienamilitare (1976 - 1983), Gallo apporta una vasta documentazione per casi ... sono i racconti sulle scomparse forzate delle monacheAlice Domon e Léonie Hen - riette ...... ma siamo scesi perché il Senegal vive una situazione di!". Alla domanda di Thierno, "... È una mafia che coinvolge tutta l'Europa, non solo i. Il messaggio che danno gli Africani oggi ...I francesi e la dittatura. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Conferenza online con rappresentanti eletti in Francia e personalità sociali e politiche – Auvers-Sur-Oise Maryam Rajavi: La società iraniana è come una polveriera pronta ad esplodere da un momento al ...