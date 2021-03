Gotham PD: la serie spin-off di The Batman (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gotham PD sarà la serie sul corrotto distretto di polizia di Gotham, che farà da prequel al film The Batman con Robert Pattinson Mentre attendiamo l’ultima versione cinematografica di Batman, con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, lo scrittore/regista Matt Reeves sta già lavorando ad un altro progetto. Parliamo della sua versione di Gotham City, con una nuova serie incentrata sul dipartimento di polizia della città. Il titolo provvisorio della serie HBO Max è Gotham Central o Gotham PD. Nel mentre Joe Barton, lo showrunner di Gotham PD, ci rivela qualche dettaglio in più: i poliziotti della serie saranno tutti cattivi. Barton ha inoltre affermato che lo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 marzo 2021)PD sarà lasul corrotto distretto di polizia di, che farà da prequel al film Thecon Robert Pattinson Mentre attendiamo l’ultima versione cinematografica di, con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, lo scrittore/regista Matt Reeves sta già lavorando ad un altro progetto. Parliamo della sua versione diCity, con una nuovaincentrata sul dipartimento di polizia della città. Il titolo provvisorio dellaHBO Max èCentral oPD. Nel mentre Joe Barton, lo showrunner diPD, ci rivela qualche dettaglio in più: i poliziotti dellasaranno tutti cattivi. Barton ha inoltre affermato che lo ...

